Op de vliegtuigapp flightradar is duidelijk te zien dat er meer vliegverkeer is dan normaal boven Oostende. Onder meer de vluchten uit Praag en Munchen konden zo worden omgeleid. Maar ook uit Londen en Göteborg.

Ook andere luchthavens werden zo ingezet, na een dronemelding boven de luchthaven van Zaventem. "Iets voor acht uur is er een melding geweest van een drone boven het grondgebied van de luchthaven, zegt skeyes-woordvoerder Kurt Verwilligen. "Uit veiligheidsoverwegingen is alle luchtverkeer stilgelegd."

Een uur later kon het luchtruim weer open.