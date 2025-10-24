15°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Lucht­ha­ven Oos­ten­de-Brug­ge vangt omge­lei­de vluch­ten op na dro­ne­mel­ding boven Zaventem

Luchthaven oostende 2

De luchthaven van Oostende-Brugge is één van de regionale luchthavens die werd ingezet om omgeleide vluchten toch te laten landen, nadat dinsdagavond uit veiligheidsoverwegingen het luchtruim boven Zaventem was gesloten. Dat gebeurde nadat er een dronemelding kwam. Iets na 21 uur kon het vliegverkeer op Zaventem hervatten.

Flightradar

Op de vliegtuigapp flightradar is duidelijk te zien dat er meer vliegverkeer is dan normaal boven Oostende. Onder meer de vluchten uit Praag en Munchen konden zo worden omgeleid. Maar ook uit Londen en Göteborg.

Ook andere luchthavens werden zo ingezet, na een dronemelding boven de luchthaven van Zaventem. "Iets voor acht uur is er een melding geweest van een drone boven het grondgebied van de luchthaven, zegt skeyes-woordvoerder Kurt Verwilligen. "Uit veiligheidsoverwegingen is alle luchtverkeer stilgelegd."

Een uur later kon het luchtruim weer open.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Luchthaven Oostende-Brugge

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
VKO Kruiseke
Nieuws

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie
Update

31-jarige Oostendse overleden na botsing met motorrijder in Gent
Flitsen

Hier flitst politiezone RIHO in de maand november
VKO Kruiseke

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval
Spoorweg

Treinverkeer hervat tussen Waregem en Deinze na ongeval aan overweg in Zulte
Zonnebeke ongeval

Auto knalt tegen elektriciteitspaal en belandt in weide in Zonnebeke
File plopsa

Plopsaland: vanaf zaterdag proefopstelling om verkeersstromen beter te spreiden op E40
Aanmelden