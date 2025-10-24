Luchthaven Oostende-Brugge vangt omgeleide vluchten op na dronemelding boven Zaventem
De luchthaven van Oostende-Brugge is één van de regionale luchthavens die werd ingezet om omgeleide vluchten toch te laten landen, nadat dinsdagavond uit veiligheidsoverwegingen het luchtruim boven Zaventem was gesloten. Dat gebeurde nadat er een dronemelding kwam. Iets na 21 uur kon het vliegverkeer op Zaventem hervatten.
Op de vliegtuigapp flightradar is duidelijk te zien dat er meer vliegverkeer is dan normaal boven Oostende. Onder meer de vluchten uit Praag en Munchen konden zo worden omgeleid. Maar ook uit Londen en Göteborg.
Ook andere luchthavens werden zo ingezet, na een dronemelding boven de luchthaven van Zaventem. "Iets voor acht uur is er een melding geweest van een drone boven het grondgebied van de luchthaven, zegt skeyes-woordvoerder Kurt Verwilligen. "Uit veiligheidsoverwegingen is alle luchtverkeer stilgelegd."
Een uur later kon het luchtruim weer open.