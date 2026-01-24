6°C
Lucht­ha­ven Oos­ten­de-Brug­ge opnieuw boven 400.000 pas­sa­giers in 2025

Luchthaven Oostende 4

Ostend-Bruges Airport verwelkomde in 2025: 404.076 passagiers, verwerkte 22.899 ton vracht en registreerde 22.571 landingen en take-offs. Daarmee overschrijdt de luchthaven voor het eerst sinds 2019 opnieuw de kaap van 400.000 passagiers.

In 2025 lag het aantal passagiers bij Ostend-Bruges Airport vijftien procent hoger ten opzichte van 2024. Maar begin 2024 was de luchthaven dan ook acht weken gesloten door de renovatie van de start- en landingsbaan. Daarmee verwelkomt de luchthaven voor het eerst sinds 2019 opnieuw meer dan 400.000 passagiers. De zomermaanden waren opnieuw heel druk, met september als absolute topmaand. In 2025 verwerkte Ostend-Bruges Airport in totaal ook 22.899 ton vracht, een stijging van 26 procent ten opzichte van 2024. Op financieel vlak sluit de luchthaven ook af met een positief bedrijfsresultaat van 78.000 euro.

“Reizigers maken steeds bewuster de keuze voor comfort en nabijheid", klonk het bij Nathan De Valck, CEO Luchthaven Oostende-Brugge. "Vertrekken dicht bij huis, korte wachttijden en een vlotte check-in dragen bij aan een aangename reiservaring. Met een stabiel aanbod, gerichte investeringen en een duidelijke focus op kwaliteit en efficiëntie willen we de komende jaren verder bouwen aan duurzame groei, in evenwicht met onze omgeving. De focus ligt op de duurzame uitbouw van onze activiteiten, in combinatie met een efficiëntere werking, doelgerichte kostenbeheersing en verdere modernisering. Zo kan de luchthaven haar rol in de regionale economie en de bredere transportketen blijven vervullen."

