De luchthaven werd twee maanden gesloten in het begin van 2024, door de vernieuwing van de start- en landingsbaan en taxibanen. “Wanneer we deze twee maanden buiten beschouwing laten, zien we dat het aantal passagiers 2% hoger ligt dan in 2023”, zegt CEO Eric Dumas. Volgens Dumas vonden passagiers hun weg sneller terug naar hen na afloop van de werken. “In oktober behaalden we zelfs het beste resultaat ooit voor deze maand, met maar liefst 42.000 passagiers.”