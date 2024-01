Voor kersverse ouders Bjarne Noyez (21) en Chloë Verfaillie (23) stond normaal een feesttafel te wachten op 31 december. Maar de avond kreeg een andere wending en het koppel vertrok naar het ziekenhuis toen de weeën plots begonnen.

“Chloë was uitgerekend voor de laatste dag van het jaar, dus we wisten wel dat dit kon gebeuren”, zegt Bjarne. “We zijn heel blij met de gezinsuitbreiding. Dat Luca geboren is op de eerste dag van het nieuwe jaar is fijn, maar het ging voor ons even fantastisch zijn als dat op een andere datum zou gebeurd zijn, al zullen we die speciale datum voor altijd koesteren."

Luca is het tweede kindje van het gezin. Later op de dag werden in hetzelfde ziekenhuis én in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt nog twee kindjes geboren. In AZ Delta in Roeselare is één kindje geboren.