Luc Wyffels is terug uit India na lange lijdensweg van zestien maanden: “Alle emoties kwamen los”
Luc Wyffels uit Middelkerke is eindelijk weer thuis, nadat hij zestien maanden lang India niet uit mocht. Hij was daar voor de opstart van sociale projecten maar door omstandigheden pakte de politie hem op omwille van een incident. Zijn paspoort werd in beslag genomen, hij moest twintig keer opdraven in een rechtbank op 120 kilometer van zijn verblijfplaats en leefde maandenlang in onzekerheid. In Beernem viel hij zijn broer Axel in de armen. “Ja, alle emoties kwamen los.”
Volgens Wyffels ontstond het probleem nadat een lokale dominee grond inpalmde van arme bewoners. Toen de bevolking in opstand kwam en een deel van de parking van een kerk had vernield, werd Luc ook in het proces-verbaal genoemd. Terwijl hij daar naar eigen zeggen niet bij was.
“Ik wist van niets,” vertelt hij. “Ik was korte tijd later teruggekeerd naar België voor zes maanden. In oktober 2024 ben ik opnieuw naar India gereisd en op de luchthaven werd ik plots tegengehouden.”
De politie nam zijn paspoort in beslag. Na één dag kwam hij vrij op borgtocht, maar het document bleef achter bij de autoriteiten. Wat volgde was een administratieve lijdensweg.
Broer Axel voerde strijd vanuit Beernem
In België bleef zijn broer Axel Wyffels niet bij de pakken zitten. Vanuit Beernem probeerde hij via allerlei kanalen druk uit te oefenen. “Je kan beter van hieruit een front vormen en Luc in India het werk ter plaatse laten doen,” zegt Axel. “Ik ben heel veel tegen muren gelopen.”
De doorbraak kwam er toen het kabinet van de eerste minister in India op de hoogte werd gebracht van de zaak. “De staatsveiligheid klopte bij me aan,” zegt Luc. “Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Twee maanden later kreeg ik mijn paspoort terug.”
Luc met zijn broer Axel Wyffels uit Beernem
Laatste hindernis op de luchthaven
Toch mocht hij niet meteen vertrekken. Pas in december kreeg hij officieel toestemming om India te verlaten. Maar zelfs dan liep het nog bijna mis. “Op de luchthaven werd ik opnieuw meegenomen voor verhoor. En uiteindelijk, toen het vliegtuig al warm draaide, kreeg ik dan toch de stempel. Toen dacht ik: eindelijk.”
De hereniging met zijn familie was bijzonder emotioneel. “Dat is… zeer emotioneel. En vooral veel blijdschap.”
Onzekere toekomst
Het dossier is echter nog niet volledig van de baan. Volgens de Indische justitie moet Luc tegen eind mei opnieuw in India verschijnen voor het verdere verloop van zijn proces. Zelf vreest hij dat hij bij terugkeer opnieuw zou worden opgepakt. Daarom hoopt hij dat de zaak vanop afstand kan worden afgehandeld