Volgens Wyffels ontstond het probleem nadat een lokale dominee grond inpalmde van arme bewoners. Toen de bevolking in opstand kwam en een deel van de parking van een kerk had vernield, werd Luc ook in het proces-verbaal genoemd. Terwijl hij daar naar eigen zeggen niet bij was.

“Ik wist van niets,” vertelt hij. “Ik was korte tijd later teruggekeerd naar België voor zes maanden. In oktober 2024 ben ik opnieuw naar India gereisd en op de luchthaven werd ik plots tegengehouden.”

De politie nam zijn paspoort in beslag. Na één dag kwam hij vrij op borgtocht, maar het document bleef achter bij de autoriteiten. Wat volgde was een administratieve lijdensweg.