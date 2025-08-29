De Lounge in het Kursaal in Oostende is volledig gerenoveerd met respect voor het erfgoed. In de oorspronkelijke plannen van architect Léon Stynen was het een leeszaal met verschillende kunstwerken.
De originele lambrisering is hersteld. De glas-in-loodramen van kunstenaar Jo Maes die verstopt zaten achter de bar zijn nu weer zichtbaar. Ook de plek met haardvuur ontworpen door keramist Pierre Caille is gerenoveerd. Je kan de lounge huren voor recepties, zakelijke events en kleine optredens. De renovatie kostte 800.000 euro.
Multifunctioneel
Zondag zet het Kursaal in Oostende de deuren open tijdens Open Monumentendag en kan je ook de lounge bezoeken. Gwen Nys, adjunct-directeur Kursaal Oostende: “Deze zaal heeft een fantastische metamorfose ondergaan. De voorbije 20 jaar werd ze gebruikt als nachtclub- donkerder, wat past bij de sfeer van een nachtclub. Nu is ze volledig opengetrokken in de stijl van Léon Stynen waarbij daglicht heel belangrijk was, ook erfgoed en kunst. Dat zijn de elementen die nu terugkeren in de ruimte. We gaan ze inzetten voor zakelijke activiteiten zoals seminaries, walking diners en productpresentaties, maar ook voor privéfeesten. Het is een heel multifunctionele zaal voor ongeveer 250 personen, afhankelijk van het type evenement.”