Het vuur ontstond rond de middag, in een kleine landbouwloods in de Diksmuidseweg in Boezinge. De brand zorgt vooral voor hevige rookontwikkeling en een gitzwarte rookpluim.

De brandweer van de zone Westhoek raadt mensen in de buurt aan om ramen en deuren dicht te houden, als je in de buurt rijdt schakel je ook best je ventilatie uit.