Aanmelden
Nieuws
Ieper

Loods met werk­ma­te­ri­aal brandt uit in Ieper

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Ieper is een loods met werkmateriaal uitgebrand. Het vuur ontstond kort voor negen uur gisteravond in de Brugseweg.

Toen de brandweer aankwam was er al een uitslaande brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aanpalende garage van de buren. De garagepoort is wel beschadigd. 

De overkapping van de loods is wel zwaar beschadigd, de brandweer kon een drietal gasflessen op tijd weghalen. 

Niemand raakte gewond.

De redactie
Brand

Meest gelezen

Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood
File
Nieuws

Twee rijstroken versperd op E403 ter hoogte van Wevelgem richting Doornik
Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden
Nieuws
Update

Man (39) en kind (4) buiten levensgevaar na ongeval op afrit van E403 in Roeselare met zes gewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand stasegem

Silobrand in Kortrijk: brandweer blust op grote hoogte, extra tankwagens opgeroepen
Tachtiger kritiek na brand in Blankenberge

Tachtiger kritiek na brand in Blankenberge
Brand Zeebrugge mei 1

Brand op terras van appartement in Zeebrugge snel onder controle
DSC 1168

Hybride wagen vat vuur in werkplaats autobedrijf in Kortrijk: schade is aanzienlijk
Screenshot 20260526 191628 Whats App

Brandende container met autobanden zorgt voor zwarte rookpluim boven haven Zeebrugge
Roeselare brand Vanheede

Grote interventie bij afvalbedrijf in Roeselare na chemische brand
Aanmelden