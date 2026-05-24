Toen de brandweer aankwam was er al een uitslaande brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aanpalende garage van de buren. De garagepoort is wel beschadigd.



De overkapping van de loods is wel zwaar beschadigd, de brandweer kon een drietal gasflessen op tijd weghalen.

Niemand raakte gewond.

