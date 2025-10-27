Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Wie houdt van ambachtelijkheid en lokale handel moet de komende dagen in Roeselare zijn. De Jaarbeurs zit er in een nieuw jasje en heet voortaan ‘Living Today’. De beurs leidt de bezoekers door de vier seizoenen waarbij huis, tuin, mode en gezondheid aan bod komen.
Living Today in Roeselare Expo wil bezoekers verrassen met een persoonlijke beleving, die aansluit op de nieuwe trends in een samenleving die voortdurend verandert.
Lokale producten
Eva Lodewyck, Living Today Roeselare: "Decoratie, mode, juwelen, reizen en wijnen zijn er allemaal. Het is ook zo opgevat dat het een reis is door de 4 seizoenen. We starten in de herfst. Je kan dat zien aan de tapijten die anders zijn van kleur."
Mensen gaan steeds meer op zoek naar unieke smaken, lokaal geproduceerde voeding en artisanale producten die een meerwaarde bieden.
Daarnaast zoeken heel wat toeristen een andere manier van reizen, geen pakketreizen, maar een verblijf bij landgenoten in het buitenland.
Dichter bij elkaar
Een deel van Roeselare Expo wordt op termijn ingenomen voor sportactiviteiten. Beurzen zullen het met iets minder ruimte moeten doen.
Eva Lodewyck, Living Today Roeselare: "Er zal in de toekomst minder ruimte beschikbaar zijn, maar we zijn zover nog niet. We hebben het kleinschaliger opgevat omdat het dan gezelliger kan opgebouwd worden. We brengen iedereen dichter bijeen."
‘Living Today’ is morgen open en ook van 9 tot en met 11 november in Roeselare Expo.