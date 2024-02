Mathieu Vanneste van restaurant Boury uit Roeselare is bekroond als beste sommelier 2024 door Michelin België en Luxemburg. Dat blijkt op de jaarlijkse Michelin-ceremonie in Antwerpen. Of Boury zijn drie sterren behoudt, zal later op de middag moeten blijken. Bij de 9 nieuwkomers met 1 Michelinster in de nieuwe restaurantgids 2024 zit alvast geen enkel West-Vlaams restaurant. Het voormalige driesterrenrestaurant Hof Van Cleve uit Kruisem haalt dit jaar twee Michelinsterren.