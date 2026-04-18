Op de trein richting Oostende zat de sfeer er vandaag goed in. Verschillende bekende auteurs en dichters stapten onderweg op om voor te lezen voor de reizigers. De actie is een initiatief van Iedereen Leest, dat mensen opnieuw warm wil maken voor boeken en literatuur.

Onder meer de Antwerpse dichteres Lotte Dodion las voor. Pendelaars luisterden aandachtig en trakteerden haar op applaus. Ook auteur Herman Brusselmans stapte op de trein. “Ik heb enorm genoten. Het was fantastisch”, klonk het.