Lite­ra­tuur op rails: beken­de auteurs lezen voor op trein naar Oos­ten­de voor Wereldboekendag

Op Wereldboekendag en Vlaanderenleestdag hebben bekende auteurs voorgelezen op een trein van Eupen naar Oostende. Met het initiatief wil Iedereen Leest het leesplezier opnieuw onder de aandacht brengen. De actie lokte veel geïnteresseerde reizigers en eindigde met een bijzonder slotmoment aan zee.

Op de trein richting Oostende zat de sfeer er vandaag goed in. Verschillende bekende auteurs en dichters stapten onderweg op om voor te lezen voor de reizigers. De actie is een initiatief van Iedereen Leest, dat mensen opnieuw warm wil maken voor boeken en literatuur.

Onder meer de Antwerpse dichteres Lotte Dodion las voor. Pendelaars luisterden aandachtig en trakteerden haar op applaus. Ook auteur Herman Brusselmans stapte op de trein. “Ik heb enorm genoten. Het was fantastisch”, klonk het.

Bij aankomst in Oostende was het feest nog niet voorbij. Lezers konden er samen met hun favoriete auteur een ritje maken op de zogenoemde ‘billenkar’, terwijl er opnieuw werd voorgelezen.

Wat met de toekomst van de leescultuur?

Over de toekomst van het lezen verschillen de meningen, ook bij de auteurs zelf. “Ik zie het helemaal goedkomen. Mijn dochter leest meer dan ik”, zegt dichter-auteur Jan Ducheyne. Al klinkt het elders ook somberder: “Het boek is dood en wij binnenkort ook.”

"Er zijn veel berichten dat het slecht gaat met onze leescultuur, maar wij willen lezen met Wereldboekendag een positieve schwung geven."

Tine Kuypers, Iedereen Leest

Organisator Iedereen Leest blijft alvast optimistisch. “Er zijn veel berichten dat het slecht gaat met onze leescultuur, maar wij willen met Wereldboekendag een positieve schwung geven en lezers in de kijker zetten”, zegt Tine Kuypers.

Ook vanavond staan er nog tal van literaire activiteiten gepland in heel Vlaanderen, onder meer in bibliotheken en cultuurhuizen.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
