Lis­beth Gru­wez stelt haar nieu­we dans­voor­stel­ling voor op Decem­ber Dance

Gisteren ging 'Tempest' in première, de nieuwe dansvoorstelling van Lisbeth Gruwez. Ze mocht haar nieuwe voorstelling presenteren op December Dance in Brugge, een festival voor hedendaagse dans. 

December brengt internationale makers naar Brugge, want het festival kiest toch expliciet voor wereldpremières van Belgische creaties. In haar nieuwe dans brengt Gruwez een ruwe energie met bewegingen die lijken op martial arts. "Ik heb de emotie woede onderzocht. We kiezen wat we ermee doen. Iedereen heeft het oog van de storm in zich", vertelt ze zelf. 

December Dance zet deze editie (de 18e) extra in op Belgische makers vertelt Sigrid Janssens. "De dansers kunnen hier hun werk afmaken en voor het eerst aan publiek tonen. Het festival loopt nog tot 14 december. 

Stefaan Six

Stefaan Six
Gianni Seeuws

