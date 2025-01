Het is een dag waar mensen in de Europahal naar uitkijken. Een beleving met live muziek, kinderanimatie en zelf een bezoek van de drie koningen. Zo kan iedereen zijn of haar problemen opzij schuiven.

"Mensen moeten twee euro betalen: daarvoor krijgen ze soep, een goede maaltijd en dessert", aldus organisator Lieven Vandepitte. "Het zijn mensen die kwetsbaar zijn op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld ziekte of de financële situatie."