In Menen is politiezone Grensleie tevreden over de lik-op-stuk aanpak van de criminaliteit. “We hebben een aanzienlijke voorgang geboekt en dat blijkt uit de meest recente criminaliteitscijfers”, zegt de woordvoerster van de politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem en Ledegem). Zo zijn 528 pv’s opgemaakt, is 40.000 euro in beslag genomen net als 37 voertuigen en 30 verboden wapens.