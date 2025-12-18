5°C
Lijn­bus rijdt ach­ter­aan in op ande­re bus: twee pas­sa­giers lichtgewond

Brugge spits

In Brugge zijn twee mensen lichtgewond geraakt bij een botsing tussen twee lijnbussen. De passagiers zaten op dezelfde bus, bevestigt Marco Demerling van De Lijn aan onze redactie. Er ws door het incident verkeershinder.

Het ongeval gebeurde aan de voorkant van het station, tussen het Stationsplein en de Unescorotonde, net voor de verkeerslichten. De ene bus reed achteraan in op de andere bus. De twee lichtgewonde passagiers zaten op de aanrijdende bus.

Er is behoorlijk wat schade, zo zou de voorruit van de achterste bus gesneuveld zijn. De twee gewonde passagiers kregen toch ter plaatse wat verzorging. Het ongeval zorgde ook voor verkeershinder op dat drukke verkeerspunt.

