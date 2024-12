Al 18 dagen moet Piet Raepsaet 124 trappen afdalen en oplopen om in en uit z’n appartement te kunnen. Oorzaak: een kapotte lift. Voor Piet zijn de trappen geen probleem, maar voor sommige medebewoners ligt dat anders.

“Hier woont ook een meisje met astmaproblemen, voor haar is dit geen evidente situatie. Ook voor oudere bewoners die slecht ter been zijn is dit een groot probleem. De dame die op de vijfde verdieping woont, is zelfs tijdelijk verhuisd”, vertelt Piet.