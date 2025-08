Basket Sijsele is geen uitzondering. Uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie blijkt dat meer dan vier op de tien sportclubs (43%) in Vlaanderen hun lidgeld dit seizoen verhogen. In 36% van de clubs stijgt het voor iedereen, in 7,5% alleen voor bepaalde leden. Gemiddeld gaat het om een stijging van zo’n 10%.