Net als andere Vlaamse steden pakt ook Ieper deze winter uit met lichteffecten in de stad. Dit weekend is de video mapping of projectie er voor het eerst te zien. Het initiatief heet Snapcat en vertelt hoe katten de middeleeuwen hebben overleefd. De beelden moeten bezoekers zo ook al warm maken voor de 46e Kattenstoet, die op zondag 12 mei voor drukte in de stad zal zorgen. Snapcat speelt ook elke avond in de krokusvakantie.