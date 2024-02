Voor Ware Gloed voert Stad Waregem trouwens weersbewaking in en krijgt voortdurend weerupdates doorgestuurd. Dat is ook nodig: het lichtfestival is zaterdagavond zowat uitgeregend, maar de bezoekers blijven toch toestromen. In het park Casier, waar de lichtwandeling start, komen de lichtinstallaties tot leven, tussen de bomen en zelfs op de vijver. Maar de hele wandeling ademt een mystieke atmosfeer.

Het driedaags lichtspektakel maakt deel uit van Warmegem, een beleving waarbij Waregem tien dagen lang de warmste stad van het land wil zijn en nog tot 18 februari loopt