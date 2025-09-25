Een team van twee onderzoekers zal het terrein in de vooravond verkennen en daarna metingen doen op verschillende locaties. In de haven zelf maar ook in de omgeving en huizen in de buurt. Voor Knokke-Heist gaat het om metingen rond de dorpskernen van Heist en Ramskapelle, ook op Brugs grondgebied zijn er metingen gepland.

De studie moet in kaart brengen hoeveel licht het havengebied precies verspreidt. Later dit najaar volgt nog een tweede meetsessie.