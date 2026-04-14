Zwevegem

Lich­te bestel­wa­gen brandt uit in Otegem

Op het Joseph Ysenbaertplein in Otegem, bij Zwevegem, is maandagavond een bestelwagen volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden.

De brand brak rond 19.30 uur uit onder de motorkap van een Fiat Fiorino. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond de voorzijde van het voertuig al in lichterlaaie. “De brand was snel onder controle, maar de wagen is volledig verloren,” zegt brandweerkapitein Tom Dekeyser.

Autobrand Otegem

Buren verwittigden de eigenaar, maar het bleek al te laat. Enkele uren voordien had hij de wagen nog zonder problemen gebruikt.

De brand ontstond vermoedelijk door een technisch defect, mogelijk kortsluiting.

De redactie
Brand

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Lees ook

Gargaeauto

Garage uitgebrand nadat auto vuur vat
DSC 9875

Oude duiventil brandt uit in Ledegem: woningen gevrijwaard, wel asbest vrijgekomen
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"

Onderzoek wijst uit: geen kwaad opzet bij hevige brand in restaurant in Veurne
Woningbrand2

Afgebrande woning wordt helemaal gesloopt
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Schip schaduwvloot zeebrugge

Onderschepte olietanker mag haven Zeebrugge nog altijd niet verlaten
