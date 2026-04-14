Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op het Joseph Ysenbaertplein in Otegem, bij Zwevegem, is maandagavond een bestelwagen volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden.
De brand brak rond 19.30 uur uit onder de motorkap van een Fiat Fiorino. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond de voorzijde van het voertuig al in lichterlaaie. “De brand was snel onder controle, maar de wagen is volledig verloren,” zegt brandweerkapitein Tom Dekeyser.
Buren verwittigden de eigenaar, maar het bleek al te laat. Enkele uren voordien had hij de wagen nog zonder problemen gebruikt.
De brand ontstond vermoedelijk door een technisch defect, mogelijk kortsluiting.
De redactie