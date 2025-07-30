Licht op groen voor vestiging van McDonalds in Blankenberge
Blankenberge heeft het licht op groen gezet voor een McDonalds op het Leopold III plein. Het stadsbestuur heeft de multinational een omgevingsvergunning verleend.
McDonalds wil in de vroegere kledingzaak op het plein voor het station een restaurant openen. Ze hebben nu een vergunning op zak, ondanks een vijftigtal bezwaren van omwonenden en mede-eigenaars van het appartementsblok. Zij vrezen onder meer voor geurhinder en overlast. Er is nog beroep mogelijk tegen de vergunning.
Nathalie Dewulf