Blankenberge

Licht op groen voor ves­ti­ging van McDo­nalds in Blankenberge

Mc Donalds Blankenberge in spe

Blankenberge heeft het licht op groen gezet voor een McDonalds op het Leopold III plein. Het stadsbestuur heeft de multinational een omgevingsvergunning verleend.

McDonalds wil in de vroegere kledingzaak op het plein voor het station een restaurant openen. Ze hebben nu een vergunning op zak, ondanks een vijftigtal bezwaren van omwonenden en mede-eigenaars van het appartementsblok. Zij vrezen onder meer voor geurhinder en overlast. Er is nog beroep mogelijk tegen de vergunning.

