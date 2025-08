Leden van politiezone Westkust drongen de flat in de Zeelaan in de Panne binnen nadat de verhuurder al lange tijd geen contact meer had gehad met zijn huurder. De eenzame man zou enkele maanden geleden gestorven zijn ten gevolge van een maagbloeding. Een wetsdokter kwam meteen ter plaatse en zijn lichaam werd overgebracht naar een uitvaartcentrum.