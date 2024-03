Bij de behandeling van het dossier pleitte de verdediging dat de beklaagde volgens zijn artsen aan het autobrouwerijsyndroom lijdt. Zonder te drinken zet zijn lichaam koolhydraten en bepaalde suikers door vergisting in de darmen toch om in alcohol. Volgens de verdediging was er dus sprake van overmacht toen de Bruggeling meermaals onder invloed werd betrapt.