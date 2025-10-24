Een wandelaar ontdekte vanmorgen vroeg een man die levenloos in het sportpark van Kuurne lag. Samen met de medewerkers van de sportinfrastructuur werd onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

Burgemeester Francis Benoit bevestigt het nieuws: "De wetsdokters zijn ter plaatse gekomen, maar er is geen aantoonbare doodsoorzaak gevonden. Ook de identiteit van de overleden persoon is nog niet bekend.”

