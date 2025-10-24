14°C
Aanmelden
Nieuws
Kuurne

Leven­loos lichaam aan­ge­trof­fen in sport­park Kuurne

Kuurne

In Kuurne is deze ochtend een levenloos lichaam gevonden in het sportpark. De politie en wetsdokters waren snel ter plaatse. Volgens burgemeester Francis Benoit is er geen sprake van geweld en is de identiteit van de overleden persoon nog onbekend.

Een wandelaar ontdekte vanmorgen vroeg een man die levenloos in het sportpark van Kuurne lag. Samen met de medewerkers van de sportinfrastructuur werd onmiddellijk de politie gewaarschuwd. 

Burgemeester Francis Benoit bevestigt het nieuws: "De wetsdokters zijn ter plaatse gekomen, maar er is geen aantoonbare doodsoorzaak gevonden. Ook de identiteit van de overleden persoon is nog niet bekend.”

Geen geweld

Volgens de burgemeester is er van geweld geen sprake: “Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van geweld. Dit is hoe dan ook een zwaar verlies voor de familie en omgeving, en daarvoor willen we onze deelneming en medeleven uitspreken.”

Het parket volgt de zaak verder op, maar het sportpark is opnieuw vrijgegeven voor het publiek. “Iedereen kan gerust het sportpark betreden”, aldus Benoit.

Redactie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

AZ Groeninge

Ouders dienen klacht in tegen AZ Groeninge nadat Aero (18) uit het leven stapt tijdens transitietraject
Jules

Wie schudde baby Jules door elkaar? Babysit staat terecht
Bank bankkaart bankmedewerker fraude phishing

Politiezone RIHO waarschuwt voor valse medewerkers van de bank of Card Stop
Avelgem2

Wel, niet, wel: man die fatale duw gaf in Avelgem nu toch vrij
Reconstructie schietpartij otegem

Schietpartij en ripdeal in Otegem: dader krijgt 4 jaar cel
Avelgem1
Update

Man (51) overleden na incident in centrum van Avelgem
14°C
Aanmelden