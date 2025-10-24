In Kuurne is deze ochtend een levenloos lichaam gevonden in het sportpark. De politie en wetsdokters waren snel ter plaatse. Volgens burgemeester Francis Benoit is er geen sprake van geweld en is de identiteit van de overleden persoon nog onbekend.
Een wandelaar ontdekte vanmorgen vroeg een man die levenloos in het sportpark van Kuurne lag. Samen met de medewerkers van de sportinfrastructuur werd onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
Burgemeester Francis Benoit bevestigt het nieuws: "De wetsdokters zijn ter plaatse gekomen, maar er is geen aantoonbare doodsoorzaak gevonden. Ook de identiteit van de overleden persoon is nog niet bekend.”
Geen geweld
Volgens de burgemeester is er van geweld geen sprake: “Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van geweld. Dit is hoe dan ook een zwaar verlies voor de familie en omgeving, en daarvoor willen we onze deelneming en medeleven uitspreken.”
Het parket volgt de zaak verder op, maar het sportpark is opnieuw vrijgegeven voor het publiek. “Iedereen kan gerust het sportpark betreden”, aldus Benoit.