De zeventiger zou normaal vandaag in Oostende van start gaan, maar moet zijn stunt door een rugblessure even uitstellen. Zondag 18 februari vertrekt hij dan met rugzak, tent en slaapzak in Ieper om op het einde van zijn tocht de gemiste steden en gemeenten weer in te halen.

Wie dat wil kan Leo sponsoren tijdens zijn tocht en ook meewandelen. Leo stapte eerder ook al naar Turkije voor het goede doel.