De jury prees chef David Grosdent en gastvrouw-sommelier Inès Vankeirsbilck voor hun verfijnde aanpak. "Met deze award willen we het gebruik van bier in de gastronomie stimuleren", zegt Peter Buelens, PR-manager bij Swinkels Belgium. "Genieten van een goed bier bij een heerlijk gerecht is essentieel in onze Belgische eet- én biercultuur."