"Het is een project in het kader van Seine-Schelde. Een project om de Vlaamse havens beter te verbinden met het Seine-netwerk rond Parijs. Dat is niet enkel een binnenvaartproject, maar ook eentje met veel aandacht voor de omgeving, recreatie en stadsontwikkeling", aldus Geert Weymeis.

Het project heeft ook een ecologische kant: de oever en het plein worden natuurvriendelijk ingericht. Naast het plein komt een zone met grasvlakken en bomen. Op het resultaat is het nog even wachten.