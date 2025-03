Dit jaar stond de beurs in het teken van de maan. Een groot moonbase-project, een Lego-ruimtestation op de maan, trok veel aandacht. Maar liefst 43 leden van een legoclub werkten samen aan dit indrukwekkende project. De beurs was niet alleen gericht op Lego-fans, maar wilde kinderen ook warm maken voor techniek en programmeren. Wim Devos van CoderDojo benadrukt hoe belangrijk het is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met technologie: "We proberen de kinderen warm te maken om alles van STEM-techniek te leren, zoals programmeren. Lego is daar een belangrijk onderdeel van."

De populariteit van Lego is de laatste jaren sterk gestegen, mede door programma’s zoals Lego Masters op VTM. Dit was duidelijk zichtbaar in de bezoekersaantallen. Christophe van Linthoudt, een van de organisatoren, meldde dat op zaterdag 935 bezoekers aanwezig waren en dat ze hopen om zondag de kaap van tweeduizend bezoekers te bereiken.