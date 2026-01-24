9°C
LEGO Lea­gue-team VTI-IEPER wint regi­o­fi­na­le in Kortrijk

LEGO Ieper

Het FIRST LEGO League-team VTI-IEPER heeft een knappe prestatie geleverd tijdens de regiofinale van de FIRST LEGO League op de campus van VIVES Kortrijk. Het team haalde het van 55 andere teams uit West-Vlaanderen en kroonde zich tot Overall Champion.

De Overall Champion Award is de hoogste onderscheiding van de competitie en beloont het team dat over de hele lijn het sterkst scoort. Daarbij wordt gekeken naar innovatie, ontwerp, teamwork en prestaties. De jury roemde vooral de sterke technische uitwerking, de samenwerking binnen het team en hun doordachte aanpak.

Het team won ook de eerste prijs voor Robotprestatie.

Belux-finale

Dankzij deze overwinning plaatst het team uit Ieper zich voor de BELUX-finale, die zal plaatsvinden op 14 maart in Beringen. Daar nemen ze het op tegen de beste teams uit België en Luxemburg.

Het was slechts de tweede keer dat het team deelnam. Ze waren dan ook trots op hun prestatie. "Het is nog maar onze tweede deelname aan deze wedstrijd. We hebben er zeker van gedroomd om ooit zo’n erkenning te krijgen, maar om die nu effectief te behalen… dat is echt speciaal.”

De redactie

