Dankzij deze overwinning plaatst het team uit Ieper zich voor de BELUX-finale, die zal plaatsvinden op 14 maart in Beringen. Daar nemen ze het op tegen de beste teams uit België en Luxemburg.

Het was slechts de tweede keer dat het team deelnam. Ze waren dan ook trots op hun prestatie. "Het is nog maar onze tweede deelname aan deze wedstrijd. We hebben er zeker van gedroomd om ooit zo’n erkenning te krijgen, maar om die nu effectief te behalen… dat is echt speciaal.”

