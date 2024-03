Hoewel de oefening plaatsvindt op de Noordzee, valt deze eenheid wel degelijk onder de landcomponent van het Belgisch leger. “Het is de bedoeling dat wij personeel van punt a naar punt b kunnen brengen. En dat personeel valt dan onder de infanterie, en die vallen dan weer rechtstreeks onder de landcomponent. Zeebrugge is één van onze gebruikelijke locaties om te trainen, samen met Lombardsijde. Dat is de ideale gelegenheid om te trainen waarbij we met zodiacs landen op het strand om personeel op te pakken of af te zetten.”

Volgende week zijn er nog militaire schietoefeningen op zee in de buurt van de basis in Lombardsijde.