Leger houdt mijnenbestrijdingsoefening

Samen met Nederland investeert defensie in een nieuwe generatie mijnenjagers. De schepen zijn uitgerust met de digitale technieken van de toekomst. De bemanning is nu al volop in opleiding. Het eerste vaartuig komt volgend jaar in de vaart. Christophe Colonval, directeur Operaties Belgische Marine: "Dat zijn er zes voor ons en zes voor Nederland. De eerste, de Oostende, komt medio 25 bij ons en ongeveer iedere zes maand heb je een levering. De tweede zal voor Nederland zijn. Ik denk dat het de Vlissingen is. En daarna de Tournai voor ons."

Defensie is intussen op zoek naar een nieuwe eigenaar voor zijn vloot van oude mijnenjagers.