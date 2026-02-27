Het zeiljacht waar Staf Versluys de wereldzeeën mee bedwong moest dus nog maar eens verhuizen. Telkens is een kraan nodig en lopen de kosten hoog op. Al negen jaar zoekt eigenaar Dirk Gunst naar een nieuwe toekomst of een eervolle rustplaats voor het varend erfgoed uit 1985.

De Tomidi is nu 30 meter verder verplaatst naar een zone van Haven Oostende waar het wél mag. Of dit echt een definitieve plaats is om het schip eer te bewijzen is voorlopig onduidelijk.