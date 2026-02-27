15°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Legen­da­risch zeil­schip van Staf Ver­sluys in Oos­ten­de opnieuw verplaatst

Tomidi zeilschip

In de Oostendse haven is het zeilschip Tomidi opnieuw verplaatst. De eigenaar van de legendarische Rucanor van wereldzeiler Staf Versluys zoekt een rustplaats voor het schip, maar dat loopt moeilijk. Recent riskeerde de eigenaar een boete van de Dienst Kust omdat het voormalig erfgoedschip in een havenzone stond waar boten niet toegelaten zijn.

Het zeiljacht waar Staf Versluys de wereldzeeën mee bedwong moest dus nog maar eens verhuizen. Telkens is een kraan nodig en lopen de kosten hoog op. Al negen jaar zoekt eigenaar Dirk Gunst naar een nieuwe toekomst of een eervolle rustplaats voor het varend erfgoed uit 1985. 

De Tomidi is nu 30 meter verder verplaatst naar een zone van Haven Oostende waar het wél mag. Of dit echt een definitieve plaats is om het schip eer te bewijzen is voorlopig onduidelijk.

De redactie

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden