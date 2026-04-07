Rond de kerk van Leffinge staat de installatie ‘Helden van de Grote Paradox’ van Raphaël Opstaele uit 1988. In de kerk is zijn grote houten drukpers de blikvanger. Hest beste werk dat zijn vader ooit maakte, vindt Johan Opstaele.

"We zijn zo samen naar Marokko geweest. Daar hebben we in de woestijn met een stuk of tien mensen een aantal slogans gedrukt. Op zonne-energie zoveel jaar geleden. Redelijk ongelooflijk en zeer mooie herinnering."

Er is ook werk te zien van Johan Opstaele die een tiental werken maakte voor het festival. Het is de eerste keer dat Raphaël Opstaele die in 2018 overleed samen met zijn zoon Johan tentoonstelt.