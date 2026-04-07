Leffingeleuren viert 50 jaar met kunstexpo in kerk van Leffinge
In de kerk van Leffinge loopt een tentoonstelling over de monumentale kunstwerken die de voorbije edities te zien waren op Leffingeleuren. Aanleiding voor de expo is de 50ste verjaardag van het muziekfestival.
Nostalgie: oude kunstinstallaties staan terug in Leffinge
Rond de kerk van Leffinge staat de installatie ‘Helden van de Grote Paradox’ van Raphaël Opstaele uit 1988. In de kerk is zijn grote houten drukpers de blikvanger. Hest beste werk dat zijn vader ooit maakte, vindt Johan Opstaele.
"We zijn zo samen naar Marokko geweest. Daar hebben we in de woestijn met een stuk of tien mensen een aantal slogans gedrukt. Op zonne-energie zoveel jaar geleden. Redelijk ongelooflijk en zeer mooie herinnering."
Er is ook werk te zien van Johan Opstaele die een tiental werken maakte voor het festival. Het is de eerste keer dat Raphaël Opstaele die in 2018 overleed samen met zijn zoon Johan tentoonstelt.
Foto’s van huisfotograaf Jean-Jacques Soenen
Naast enkele grote installaties zijn er ook foto’s en documenten te zien. In de fotoreeks zijn veel foto’s van Jean-Jacques Soenen die van 1981 tot 2006 huisfotograaf was van Leffingeleuren.
Samenwerking met de Verbeke Foundation
De expo is een samenwerking tussen de cultuurdienst van Middelkerke, de Verbeke Foundation en Muziekclub De Zwerver, de organisator van Leffingeleuren. Curator Marie Verboven selecteerde voor de expo ook werk van de Middelkerkse kunstenaar Pannek (1937–2002) en van de jonge kunstenaar Frederik Lizen (°1986).
Het muziekfestival Leffingeleuren bestaat dit jaar 50 jaar. De eerste 25 jaar was er naast de muziek ook steeds een monumentaal kunstproject te zien. Dat maakte Leffingeleuren uniek in zijn soort. De aanzet hiervoor werd gegeven door de oprichter en bezieler van Leffingeleuren Jan Vaneessen.
De gratis expo loopt no tot eind augustus. Tijdens de paasvakantie is de expo elke dag open. Daarna alleen op zaterdag, zondag en feestdagen. Tijdens de zomer is de expo elke dag open behalve op maandag.