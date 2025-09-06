Leffingeleuren uitverkocht door succesformule
Met Leffingeleuren wordt dit weekend traditioneel het festivalseizoen in West-Vlaanderen afgesloten. Het festival koos tien jaar geleden voor een nieuwe koers: geen grote namen meer op de affiche, maar jonge en veelbelovende artiesten. Dat concept werkt, want dit jaar is het festival volledig uitverkocht.
De Oekraïense zangeres Salvia maakte vrijdag indruk met haar debuutsingle Time, een donkere indiepoptrack met strakke baslijnen. Net dat soort optredens is de reden waarom muziekliefhebbers naar Leffingeleuren afzakken.
“Wij bieden een podium aan de bands van morgen en zelfs overmorgen”, zegt Wouter Vanmeenen van Leffingeleuren. “We proberen er super snel bij te zijn. We zoeken in binnen- en buitenland naar de nieuwste snoepjes die we hier met veel trots kunnen brengen. Voor die jonge bands is dat een grote kans."
Publiek volgt koers
Bezoekers zijn enthousiast over het concept. “Ik kom speciaal naar hier om die kleine groepen te zien. Ik vind dat grandioos”, klinkt het bij een festivalganger.
Volgens de organisatie had het publiek in het begin wat tijd nodig om te wennen aan de nieuwe aanpak, maar intussen is het concept stevig ingeburgerd. “Ze zijn nu volledig mee in wat wij bedoelen”, zegt Vanmeenen. Dat blijkt ook uit de ticketverkoop: Leffingeleuren is helemaal uitverkocht.