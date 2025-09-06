Bezoekers zijn enthousiast over het concept. “Ik kom speciaal naar hier om die kleine groepen te zien. Ik vind dat grandioos”, klinkt het bij een festivalganger.

Volgens de organisatie had het publiek in het begin wat tijd nodig om te wennen aan de nieuwe aanpak, maar intussen is het concept stevig ingeburgerd. “Ze zijn nu volledig mee in wat wij bedoelen”, zegt Vanmeenen. Dat blijkt ook uit de ticketverkoop: Leffingeleuren is helemaal uitverkocht.