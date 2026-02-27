15°C
Nieuws
Brugge

Leer­lin­gen vra­gen aan­dacht voor kunst­on­der­wijs op hun Dag van het KSO

Leerlingen van de Kunsthumaniora in Brugge hebben vanmorgen een optocht naar de Burg gehouden. Op de Dag van het KSO willen ze een warm pleidooi houden voor het kunstonderwijs. Tegelijkertijd pleiten ze ook voor extra ateliers.

De Kunsthumaniora in Brugge is de enige secundaire kunstschool in West-Vlaanderen. Enkele bekende mensen zijn er afgestudeerd waaronder presentator Manu Van Acker en zangeres Camille. Sérafine Vandesteene, leerling 6de jaar Beeldende Kunst: “Als je op deze school zit, ben je vrij om jezelf te uiten en niemand zal jou beoordelen op wat je doet, wat je aanhebt.”

Hervorming

Het Kunstonderwijs is hervormd en dat heeft voor- en nadelen. Jo Decoster, directeur Kunsthumaniora Brugge: “Dat gaat over het aantal uren kunstvakken dat we hebben moeten inruilen voor het algemeen compartiment. Zodat we op dit moment hetzelfde aanbod hebben als alle andere scholen.”

Plaats tekort

565 leerlingen telt de kunsthumaniora in Brugge op vandaag. Maar de school heeft lokalen en ateliers tekort. En, op het eind van dit schooljaar moeten ze weg uit het voormalige Woonzorgcentrum Minnewater. Dat wordt omgebouwd tot het Huis van de Bruggeling. Jo Decoster, directeur Kunsthumaniora Brugge: “Op dit moment is het zo dat vooral de eerste graad in het WZC zit. We hebben dat gedaan omdat dat dicht bij het station van Brugge zit. Omdat we niet enkele leerlingen uit Brugge aantrekken maar leerlingen uit de hele provincie. Die leerlingen willen we terug naar onze A-site, dus naar de Katelijnestraat verplaatsen.”

De kunsthumaniora is een stedelijke school. Samen met de stad Brugge zoeken ze naar een nieuwe locatie. Ondertussen is in het hoofdgebouw in de Katelijnestraat een hele vleugel gerenoveerd.

Nathalie Dewulf

Nathalie Dewulf
Kunstonderwijs

