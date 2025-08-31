22°C
De Panne

Leer­lin­gen kun­nen aan Imma­cu­la­ta De Pan­ne van­af dit jaar sport­we­ten­schap­pen volgen

Immaculata De Panne is dit jaar gestart met de richting sportwetenschappen. De secundaire school focust op wind- en watersporten aan zee en dat blijkt een groot succes. Dit jaar zijn er achttien nieuwe leerlingen ingeschreven.

Geen klassiek leslokaal voor de leerlingen sportwetenschappen aan het Immaculata Instituut van De Panne. Op het strand leren ze onder meer met een zeilwagen rijden.

Sinds vorig schooljaar al kunnen leerlingen kiezen voor de richting sport, nu is er ook specifiek sportwetenschappen. "Dit jaar mogen we in die nieuwe richting al meteen achttien leerlingen verwelkomen. Dat is een groot succes", zegt directeur Jimmy Maeren.

Reddersexamen

Het sportproject is ambitieus. Zo zullen ze dit schooljaar coaches van topsporters uitnodigen en bereiden ze de leerlingen ook voor op het reddersexamen.

Immaculata mikt ook op leerlingen van van buiten de regio. Daarom werken ze samen met de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde waar leerlingen van het Immaculata op het internaat kunnen.

