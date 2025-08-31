Geen klassiek leslokaal voor de leerlingen sportwetenschappen aan het Immaculata Instituut van De Panne. Op het strand leren ze onder meer met een zeilwagen rijden.

Sinds vorig schooljaar al kunnen leerlingen kiezen voor de richting sport, nu is er ook specifiek sportwetenschappen. "Dit jaar mogen we in die nieuwe richting al meteen achttien leerlingen verwelkomen. Dat is een groot succes", zegt directeur Jimmy Maeren.

