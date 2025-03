Het is voor de kinderen een fijne lesdag, maar even goed enorm nuttig. "Ik hoop dat ze leren hoe dat ze kunnen levens redden door te reanimeren. Dat ze beseffen hoe belangrijk dat het is dat ze een gordel dragen en dat ze misschien ook eens hun ouders erop wijzen dat dat belangrijk is", zegt organisator Krist Vanneste.

"Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar al vroeg mee beginnen. Het laatste wat we willen is dat kinderen bang worden en weglopen van iemand die in elkaar valt", vertelt huisarts Griet Verhelst. Al blijft het een les die ze hopelijk nooit écht nodig hebben.