De neogotische kapel aan de Bellegemplaats in Kortrijk krijgt een nieuwe bestemming als schoolgebouw voor de Vrije Basisschool Bellegem. SCOLA transformeert het historische pand uit 1857 tot moderne klaslokalen, zorgruimtes en kantoren.
“Met de herbestemming van de kapel bieden we een inspirerende plek voor onderwijs en verankeren we VBS Bellegem nog meer in de dorpskern,” zegt schepen van Onderwijs Hannelore Vanhoenacker. Directeur Katia Desauw benadrukt: “De extra ruimtes maken het mogelijk om ons teamteachers-model volledig te ondersteunen en elk kind optimale kansen te geven.”
Historisch karakter
Bij de renovatie blijft het historische karakter behouden: de gotische ramen en spitsboogdeur blijven intact, gevels krijgen isolatie en het schrijnwerk wordt vernieuwd. Ook de buitenruimte wordt heringericht met groenzones, plateaus en hellingbanen voor betere toegankelijkheid.
Daarnaast werkt SCOLA aan een veilige vervanging van de bouwvallige keermuur tussen speelplaats en kleuterblok. In 2026 komt er een talud met trap die de verbinding tussen de lagere en kleuterafdeling herstelt.