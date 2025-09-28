Bij de renovatie blijft het historische karakter behouden: de gotische ramen en spitsboogdeur blijven intact, gevels krijgen isolatie en het schrijnwerk wordt vernieuwd. Ook de buitenruimte wordt heringericht met groenzones, plateaus en hellingbanen voor betere toegankelijkheid.

Daarnaast werkt SCOLA aan een veilige vervanging van de bouwvallige keermuur tussen speelplaats en kleuterblok. In 2026 komt er een talud met trap die de verbinding tussen de lagere en kleuterafdeling herstelt.