Leerlingen denken mee over toekomst van school: ‘Zinvolle invulling net voor kerstvakantie’
Terwijl de discussie woedt over de invulling van de laatste schooldagen, kiest Campus SBC in Nieuwpoort ervoor om leerlingen actief te betrekken bij de toekomst van hun school. Vandaag gingen ze creatief aan de slag om hun ideeën en verwachtingen te delen.
"Leerlingen betrekken is geen extraatje, het is een noodzaak. Hun stem maakt onze school sterker.”
De directie van Campus SBC wil tonen dat aanwezigheid op school, ook in de laatste week voor de vakantie, zinvol kan zijn. In een periode waarin de Vlaamse regering inzet op meer effectieve onderwijstijd, koos de school bewust voor participatie van leerlingen.
“Leerlingen zijn degenen die hier elke dag leren en leven,” zegt directeur Geert Barbry. “Als we hen vragen om aanwezig te zijn, moeten we hen ook iets waardevols aanbieden. Leerlingen betrekken is geen extraatje, het is een noodzaak. Hun stem maakt onze school sterker.”
Hoe ziet de ideale school eruit?
De leerlingen dachten na over hoe hun ideale school eruitziet. Dat gebeurde via creatieve werkvormen zoals tekeningen, vlaggetjes met kernwaarden en collages van klaslokalen en speelplaatsen. Thema’s als groen, rust, technologie en samenwerking kwamen daarbij vaak naar voren.
Campus SBC verzamelt al langer ideeën voor een toekomstvisie. Eerder werden ook ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bevraagd. “De stem van de leerlingen is onmisbaar in dat traject,” klinkt het bij de school.
De input van vandaag wordt de komende maanden verder geanalyseerd en meegenomen in het uittekenen van een gedragen en toekomstgerichte schoolvisie.
