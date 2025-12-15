De directie van Campus SBC wil tonen dat aanwezigheid op school, ook in de laatste week voor de vakantie, zinvol kan zijn. In een periode waarin de Vlaamse regering inzet op meer effectieve onderwijstijd, koos de school bewust voor participatie van leerlingen.

“Leerlingen zijn degenen die hier elke dag leren en leven,” zegt directeur Geert Barbry. “Als we hen vragen om aanwezig te zijn, moeten we hen ook iets waardevols aanbieden. Leerlingen betrekken is geen extraatje, het is een noodzaak. Hun stem maakt onze school sterker.”