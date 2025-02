De leerlingen volgen de opleiding Plant, Dier en Milieu. De praktijkervaring zorgt dat ze beter worden in hun vak, maar helpt ook bij hun persoonlijke ontwikkeling. "Ik moet zeggen dat de leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan, omdat de taken meestal zichtbaar een resultaat hebben en dat is belangrijk voor onze leerlingen", vertelt Jo Denuwelaere van Atelier B.