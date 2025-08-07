Een tentoonstelling waarin leerkrachten van de afdeling beeldende kunst niet alleen hun eigen werk tonen, maar ook dat van een ‘buddy’: een bevriend kunstenaar, partner, oud-leraar of een artistieke inspiratiebron.

“Onze leerkracht cross-over Thomas Geeraert maakt installatiewerk en bewonderde het werk van kunstenaar Stef Debrander, al kende hij hem niet persoonlijk. Hij is er gewoon op afgestapt en vroeg: wil jij mijn vriend worden voor deze expo?”, vertelt directeur Stefanie Vandewalle.

Pieter Verfaillie, die onder zijn artiestennaam Stokman werkt, greep de kans om zijn oude vriend uit Gent, Artuur Vandekerckhove, opnieuw te ontmoeten. “Het bood de gelegenheid om hem nog eens te zien, werk op te vragen en samen een namiddag koffie te drinken in de zon,” vertelt Pieter, die ook coördinator van de expo is.

Illustrator en docent Trui Chielens koos voor Martha Verschaffel, die ook meewerkt aan Poperinge Trooststad. Chielens start volgend jaar met twee nieuwe richtingen aan de academie, waaronder de unieke Vlaamse opleiding ‘prenten en boeken’, volledig toegespitst op het boek als kunstvorm.

De tentoonstelling is bijzonder gevarieerd, met schetsen, schilderijen, sculpturen en installaties. De keuze voor buddies zorgt volgens de organisatoren voor een frisse wind, precies waar de titel 'Bries' naar verwijst. “Het is mooi om te zien hoe werken die op het eerste gezicht weinig gemeen hebben, toch een dialoog aangaan als je ze samen ophangt,” zegt Pieter Verfaillie.

De expo 'Bries' is gratis toegankelijk op zaterdag- en zondagnamiddag, tot 14 september, in het Festivalhuis op de Markt in Watou.