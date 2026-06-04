Op een stuk grasland aan de Sint-Eloois-Winkelstraat wil Ledegem het nieuw gebouw 'De Samenkomst' bouwen. Of beter: De Samenkomst 2.0, want zo noemt de architect het nieuwe ontwerp. Niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving rond de site is hertekend. Emiel Debusseré, schepen van Patrimonium Ledegem: “We gaan eigenlijk van twee gebouwen in het oorspronkelijke plan naar één gebouw in het nieuwe plan.”

Parkeerdruk

De gemeente koopt ook de woning naast het grasveld, die zal dienen als crisiswoning. En achter de woning komt ook een nieuwe berging voor de Chiro. De buurtbewoners zijn positief, al zijn ze wel bezorgd dat er te weinig plaats zal zijn om er te parkeren.

Deze zomer wil de gemeente de bouwaanvraag indienen. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in de zomer van 2027 en zouden ze eind 2028 afgerond zijn.