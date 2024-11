Laurence De Smet: "Het was een volledige ontlading. Ik ben in tranen uitgebarsten van de ontlading, van de stress die los is. Eindelijk, eindelijk, ja…"

Laurence is nog maar 24 en al 5 jaar souschef van tweesterrenrestaurant Hof Van Cleve in Kruisem, van Peter Goossens vroeger die mee in de jury zat. Maar binnenkort is het tijd voor iets nieuws.

"Ik droom niet alleen van een eigen zaak, maar het staat ook al gepland. Binnen een jaar openen mijn vriend en ik ons eigen restaurant in Leuven. Dus vanaf dan is iedereen welkom."