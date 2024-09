Aanvankelijk schrijft Lara het verhaal enkel voor zichzelf en voor de kinderen neer. Het was niet meteen de bedoeling om het te publiceren. Er zijn heel wat vragen over wat er gebeurd is en die blijven ergens in een leegte hangen.

“In het geval van mijn broer gaan er nooit antwoorden zijn. Het is totaal onbegrijpelijk wat daar gebeurd is. We gaan nooit pasklare antwoorden krijgen. Die ben ik ook niet gaan zoeken in mijn boek. Maar ik het wel het gevoel dat zijn naam op de cover heel veel voor hem zou betekend hebben”, besluit Lara.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan telefonisch terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 of bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813, online op tele-onthaal.be en zelfmoord1813.be.