De landbouwkalender wordt verdeeld in heel de Westhoek en de landbouwaanspreekpunten in de 17 gemeenten worden nieuw leven ingeblazen. De kalender bevat ook heel wat QR Codes die naar getuigenissen of andere videofilmpjes online linken.

Schepen van Landbouw Kris Notebaert: "Zoals u weet, landbouwers zijn een apart publiek. Zij lopen niet te koop met hun problemen. En om ze daarmee in contact te kunnen brengen met de juiste mensen is dat een goede zaak en daarbij sluit die landbouwkalender goed aan."

De kalender moet ook boeren ertoe aanzetten om niet met vragen of problemen te blijven zitten.

Els Cokelaere van Dienstverlenende Vereniging Westhoek: "Meestal begint dat met een 'babbelingske' aan de keukentafel over thema’s die in de kalender voorkomen. Via het opentrekken van dat gesprek kunnen ze de stap zetten nat hulp- en dienstverlening."