Wanneer de Slijpebrug in Middelkerke open staat, moeten automobilisten vaak even geduld oefenen. Op toeristische topdagen loopt die wachttijd soms hoog op en daar moet een nieuwe weg verandering in brengen. Het is een plan dat veel buurtbewoners tegen de borst stoot.

“Nu hebben ze beslist om naast de brug een viaduct te leggen, rechtstreeks een de baan richting casino. Van tachtig miljoen euro. Dat is gewoon geldverspilling, dat is grootheidswaanzin en voor niets nodig. De gemeente Middelkerke is geen gemeente meer, dat is een koninkrijk van Koning Dedecker. We moeten daar een beetje tegen protesteren.”, zegt Koen Terryn, woordvoerder van het actiecomité.