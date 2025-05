Maandag is er weer droogteoverleg van het provinciebestuur. Het gebrek aan regen blijft in de landbouw in onze provincie zorgen voor ongerustheid. Er is wel nog geen volledig captatieverbod. Aan het kanaal Brugge-Gent in Oostkamp bijvoorbeeld mogen landbouwers water oppompen. Dat gebeurt met een vaste, geluidsarme captatiepomp.