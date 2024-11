Het ongeval gebeurde in de Hoge Ieperweg in Merkem. De landbouwer moest bruusk remmen voor een tegenligger en reed in de gracht. Zijn aanhangwagen met maïs kantelde.

De landbouwer viel uit de tractor en moest gewond naar het ziekenhuis.

De mais moest worden weggeschept, de aanhangwagen en de kraan zijn met een kraan rechtgetrokken.