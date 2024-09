Het openbaar ministerie vordert een celstraf van 1 jaar voor stalking. De verdediging zegt dat de brieven ook anders gelezen kunnen worden. De 46-jarige landbouwer drukt zich moeilijk uit, maar is volgens zijn advocaat geen pestende narcist. Kris Vincke, advocaat landbouwer: “Ik begrijp haar groot verdriet en ik reken niet op enig begrip. Dat de burgerlijke partij er hier nog een schep bovenop doet, dat kan best, maar ik wil die vrouw laten in haar verdriet. Het is jammer wat er gebeurd is en het moet ondraaglijk zijn. Ik begrijp dat. In dat opzicht kun je dat missen als de pest dat je een telefoontje krijgt. Ook al was het maar om sorry te zeggen of bepaalde uitleg te krijgen.”